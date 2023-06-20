وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: تمديد فترة التسجيل في خطة البعثات السنوية لغاية 4 يوليو المقبل

20 يونيو، 2023
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أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء تمديد فترة التسجيل في خطة البعثات السنوية لخريجي الثانوية العامة 2023 / 2024 لغاية الرابع من يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان التمديد جاء بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد العدواني وحرصا على مصلحة كافة الطلبةالراغبين في الالتحاق بخطة البعثات الخارجية لاستكمال المستندات المطلوبة من قبل الوزارة.

وكانت الوزارة اعلنت في الـ11 من الشهر الجاري ان نهاية فترة التسجيل ستكون في الثاني من يوليو المقبل.

المصدر
كونا
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20 يونيو، 2023
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