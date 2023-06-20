وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره العماني للتهنئة بمناسة إعادة تعيينه في منصبه

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره العماني للتهنئة بمناسة إعادة تعيينه في منصبه

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي حيث قدم الوزير العماني التهنئة بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله وللعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة.