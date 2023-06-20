دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للتعاون مع لجان تقصي الحقائق الأممية

دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إلى الضغط على القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين للتعاون مع لجان تقصي الحقائق الاممية وآليات المجلس بما يسمح بالدخول إلى الأرض الفلسطينية والعمل على ترسيخ المساءلة والعدالة بتقصيها الفعلي والمجدي للحقائق.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة الحوار مع اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ألقتها الملحق الدبلوماسي فضة الدرويش في اطار اعمال الدورة ال53 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت الدرويش ان دولة الكويت تؤيد البيانات الصادرة عن المجموعات التي تنتمي إليها وتثمن جهود أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لإعداد هذا التقرير على الرغم من القيود والمضايقات التي تعرضوا لها من قبل سلطات الاحتلال عند عمليات التقصي عن الحقائق وجمع المعلومات.

واضافت انه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني حيث تم حرمانه من حق تقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى أراضيهم بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الدرويش على ادانة دولة الكويت بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم.

واضافت ان الكويت تؤكد في هذا السياق موقفها الثابت نحو دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني عبر دعم جهود وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (اونروا) لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ويذكر ان اعمال الدورة ال53 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من ال19 من يونيو إلى ال14 من يوليو المقبل لمناقشة مجموعة واسعة من ملفات حقوق الانسان لبحث كيفية تعزيزها.