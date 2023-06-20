رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي 4 و5 يوليو المقبل

رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي 4 و5 يوليو المقبل

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 اتي عقدت اليوم الثلاثاء على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي الرابع والخامس من شهر يوليو المقبل.

وكان سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد افتتح في وقت سابق اليوم دور الانعقاد العادي الأول من ذلك الفصل التشريعي للمجلس.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد رفع إلى سموه في السابع من شهر يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 اليوم وسبق ذلك إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت في السادس من هذا الشهر.