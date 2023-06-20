وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره السعودي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأه فيه بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري الجديد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ أحمد الفهد عبر عن بالغ شكره وتقديره على هذا الاتصال الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذكرت أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.