وزير التعليم د. حمد العدواني يوجه بسرعة صرف المكافآت المالية للمستحقين للعام 2022/2021- 2023/2022

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أن قطاع الشؤون المالية اعتمد المبالغ المالية بنظام بنك الكويت المركزي تمهيداً لتحويلها في حسابات المستحقين للمكافآت والأعمال المالية للعام 2022/2021- 2023/2022 م، منها مكافآت النوبة الليلية لمساكن الاحتياجات الخاصة، وتظلمات الأعمال الممتازة التي تم الانتهاء من بحث تظلماتهم من (معلمين وإداريين)، وأعمال الكنترول وتصحيح الاختبارات ومراقبة الثانوية العامة وتعليم الكبار، والمطبعة السرية، وكذلك استكمال المتبقي من صرف بدل شاشة بالإضافة إلى عدة مكافآت أخرى وأعمال إضافية.

المصدر وزارة التربية