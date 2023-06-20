مجلس الأمة يختار أعضاء لجانه الدائمة والمؤقتة
مجلس الأمة يزكي النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وبدر نشمي العنزي أعضاء للجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
مجلس الأمة يزكي النواب حمدان العازمي ومحمد هايف وخالد العتيبي وخالد الطمار ود. عبد الهادي العجمي أعضاء للجنة العرائض والشكاوى
مجلس الأمة يزكي النواب خالد العتيبي وخالد الطمار وماجد المطيري وبدر سيار الشمري ود. محمد المهّان أعضاء للجنة الشؤون الداخلية والدفاع
مجلس الأمة يزكي النواب شعيب المويزري ود. بدر الملا وعبدالله فهاد وعبد الوهاب العيسى وعبدالله تركي الأنبعي وداود معرفي وبدر نشمي العنزي أعضاء للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
مجلس الأمة يزكي النواب د. عبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهند الساير ود. عبد العزيز الصقعبي ود. مبارك الطشة ود. جنان بوشهري وجراح الفوزان أعضاء للجنة الشؤون التشريعية والقانونية