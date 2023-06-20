صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ النائب أحمد السعدون بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة

20 يونيو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة بالثقة التي حظي بها من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة.

متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير للوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن العزيز من تقدم ورقي وازدهار.

المصدر
كونا
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20 يونيو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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