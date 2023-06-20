وزير التربية يتفقد لجان تصحيح الامتحانات للإطمئنان على سير عملية تصحيح و تقدير الدرجات

قام وزير التعليم د. حمد العدواني بجولة تفقدية على لجان تصحيح الامتحانات في الكنترول الأدبي للإطمئنان على سير عملية تصحيح و تقدير الدرجات .

حيث أدى طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي و الأدبي امتحان مادة اللغة العربية وأدى طلاب التعليم الديني امتحان مادة المنطق القديم.

وبدوره قال الموجه الفني لمادة اللغة العربية و نائب رئيس لجنة تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي مشعل الدوسري “ان عملية تصحيح أوراق الامتحان بدأت مساء اليوم في الكنترول الأدبي ومن المتوقع ان تستمر عملية التصحيح لمدة يومين”.

وأضاف الدوسري ان عدد المتقدمين لامتحان مادة اللغة العربية للقسم الأدبي بلغ 15000 طالب وطالبة وبلغ عدد المصححين 430 معلم و معلمة منقسمين على 30 لجنة تصحيح، مشيراً إلى إن الامتحان كان موافقا للمعايير الفنية التي اعدها التوجيه الفني العام للغة العربية، معرًبا عن تمنياته لأبنائه الطلاب بدوام التوفيق و النجاح.

من الجولة التفقدية لوزير التربية

من الجولة التفقدية لوزير التربية

من الجولة التفقدية لوزير التربية