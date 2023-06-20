“تمام للتمويل” تفوز بجائزة “أفضل حل تمويلي شخصي” في أسواق الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة زين أن شركة “تمام للتمويل” – ذراع التقنية المالية لـ”زين السعودية” – فازت بجائزة “أفضل حل تمويلي شخصي”، وذلك خلال حفل جوائز “قادة الفنتك 2023” في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقدته “Entrepreneur Middle East” في حفلها السنوي في دبي.

وكشفت مجموعة زين أن تتويج شركة “تمام” يبرز مكانتها في المملكة باعتبارها واحدة من أكثر الكيانات الرقمية ابتكارا في خدمات التمويل المصغر، فهي من الشركات التي توفر خيارات واسعة لمنتجات تمويلية مختلفة، حيث يعود تاريخ نشأتها إلى العام 2019، وهي أول شركة في المملكة حاصلة على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد في السعودية من البنك المركزي السعودي.

وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن شركة “تمام للتمويل” تقدم حلولا تمويلية في جميع أنحاء المملكة، إذ توفر للعملاء منتجات القروض الصغيرة الفورية من غير الحاجة إلى تقديم وثائق معقدة أو زيارة البنوك، حيث تستغرق عملية الحصول على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية دقائق معدودة، فهي تبدأ منذ وجود التطبيق علي الهاتف حتى الحصول على مبلغ القرض.

وبينت المجموعة أن منصة “تمام” أطلقت في العام 2022 خدمة التمويل بالمرابحة من خلال التقسيط الرقمي عبر المتاجر الالكترونية، التي تتيح إمكانية شراء المنتجات بسهولة عبر تمويل ميسر ومرن وبفترات سداد مرنة عبر منصة “تمام” تصل إلى 18 شهراً، وعلى جانب آخر تحرص الشركة على تطوير حلول التقنية المالية لقطاع التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق توفير حلول التمويل لجميع الشرائح السكانية.

الجدير بالذكر أن شركة “تمام للتمويل” تستهدف رفع نسب الشمول المالي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤخرا وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة “فيزا ” (VISA)، الشركة العالمية الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية، لاستكشاف مجالات التعاون في قطاع التمويل الاستهلاكي المُصغر والائتمان في المملكة العربية السعودية.

الرئيس التنفيذي لشركة “تمام للتمويل” يوسف المسيليم

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تمام للتمويل” يوسف المسيليم ” فخورون بما حققته منصة (تمام للتمويل) بمساهمتها في رفع نسبة الشمول المالي في المملكة، فنحن نؤمن بأن الجميع يستحق الوصول العادل إلى الخدمات المالية، لذا سنواصل جهودنا نحو تمكين الاقتصاد في التحول الرقمي، خصوصا على مستوى الخدمات المالية بما يحق مستهدفات رؤية السعودية 2030″.

وتابع قائلا “نعتمد في تنفيذ استراتيجيتنا على التوسع في الابتكارات الرقمية، وقد شكل استثمارنا في إطلاق أول منصة للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة فرص نمو رائعة لمجالات أعمالنا في قطاع التكنولوجيا المالي، وسنواصل تقديم المزيد من ابتكاراتنا الرقمية لتقديم خدمات ذات قيمة تخدم طموحات عملائنا، وتعزز تميزنا في مختلف المجالات”.

وكانت شركة “تمام للتمويل” قدمت نفسها باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الرقمية ابتكارا في خدمات التمويل المصغر في المملكة، حيث تقوم منصة التمويل الرقمية بتلبية حلول الاحتياجات المالية المتطورة لعملائها مع ضمان امتثال خدماتها لأعلى معايير الشريعة الإسلامية والمتطلبات التنظيمية، وتشمل منتجات المنصة الرقمية موافقات فورية، تمويل قصير الأجل، وحلول رقمية سريعة سهلة وآمنة.

وبإمكان عملاء منصة “تمام للتمويل المصغر”الحصول على الموافقة السريعة وبكل سهولة من خلال التطبيق، والاستفادة من عملياتها المرنة، إذ يتم تقديم القروض للمواطنين السعوديين والمقيمين، دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو الضامن، مع مبلغ تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي لمدة 24 شهرا، كما يمكن للأفراد أيضا الدفع مقابل المشتريات من التجار المختارين بسرعة وسهولة باتباع شروط وإجراءات بسيطة دون الحاجة إلى أي أعمال ورقية أو مراجعات.

تطبيق “تمام” الإلكتروني النقال متاح على متجر غوغل بلاي، ومتجر تطبيقات آبل، كما أنه متاحا أيضا على الرابط التالي: https://tamam.life/