الكويت تتبرع بمليون دولار أمريكي لضحايا الفيضانات في باكستان

أعلنت سفارة دولة الكويت لدى باكستان اليوم الثلاثاء تبرعها بمبلغ 970 الف دولار أمريكي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان لدعم ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

وقال سفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري في بيان ان هذا التبرع جزء من المساهمات المالية الكويتية المباشرة بجانب المساهمات المالية الاخرى التي تم توجيهها من خلال وكالات الامم المتحدة المتخصصة.

وأضاف السفير المطيري إن هذه التبرعات تأتي بالتوازي مع الأنشطة الإغاثية المختلفة في الكويت لدعم ضحايا الفيضانات في باكستان والتي تتجاوز مبلغ مليوني دولار وتم توزيعها على المناطق المنكوبة معربا عن الأمل في أن يكون لهذه الجهود المتضافرة أثر في رفع المعاناة عن المتضررين.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 150 آخرين في حوادث متعلقة بالأمطار بأقاليم عدة في باكستان في حين تعرض نحو عشرات المنازل لأضرار جزئية جراء هطول أمطار غزيرة.