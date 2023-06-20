سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

سمو نائب الأمير وولي العهد: من بيت الأمة ومن قاعة عبد الله السالم يسرني أن ألتقي بكم بالإنابة عن قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لألقي أمامكم النطق السامي لمقامه الكريم

بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل من أجل هدف واحد ويجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت

أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت مليئة بالتطلعات والطموحات وتحقيق الغايات متوكلين على الله لرسم مستقبل مشرق لشعبنا الكريم ولأجيالنا القادمة في ظل القيادة الرشيدة والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد

لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات ولن نسمح أن تضل الرؤية وتختلط الأمور ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم فيما نواجهه من تحديات

نتطلع لممارسات ديموقراطية هادفة تساهم بنهضة الكويت

بعد أن قال الشعب كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار ممثليه نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل من أجل هدف ومصلحة واحدة ويجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت

نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود

انطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرقابة الموضوعية الجادة فإننا نوجه أعضاء المجلس نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزاحة كل أسباب الاحتقان

عليكم تقديم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتكون ذات نتائج ايجابية على الوطن

أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت

نؤكد أن شعبنا شريك أساسي في بناء وطننا

نحن على ثقة بحرصكم بقسمكم العظيم وحملكم الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز كما عاهدناه منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية

رئيس السن النائب مرزوق الحبيني في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة⁩: أسأل الله أن يوفقنا على أداء الرسالة البرلمانية وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي بنا

السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاحات الهيكلية يكمن بالتعاون بين الحكومة والنواب

مرجعيتنا الإحتكام للدستور في تحديد التعامل بين السلطتين

الاستقرار السياسي يتحقق بتوخي الحيطة والحذر.. ولسنا بمعزل عن العالم