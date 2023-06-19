السفير حمد المشعان: دولة الكويت شريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب

اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان اليوم الاثنين ان دولة الكويت شريك وثيق للمجتمع الدولي بمكافحة الارهاب وهو ما ينعكس بشكل واضح في دورها الفعال بالاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية الداعية للتعاون بهذا الشان.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها السفير المشعان خلال مؤتمر الامم المتحدة رفيع المستوى الثالث لرؤساء وكالات استخبارات ومكافحة الارهاب للدول الاعضاء.

وقال المشعان “في اطار جهود دولة الكويت المستمرة بمجال مكافحة الارهاب تحرص بلادي على دعم عمل الاليات الدولية لمكافحة الارهاب الامر الذي ينعكس من خلال دورها البارز بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وترؤسها لمجموعة منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب مع المملكة الهولندية والجمهورية التركية”.

واشار الى انه واستكمالا لجهودها في هذه المجموعة قامت دولة الكويت بتأمين وتسهيل عمليات نقل 667 مقاتلا وذويهم منذ عام 2019 في مختلف القارات ما يؤكد على موقفها الواضح بأهمية استرجاع المقاتلين الارهابيين الاجانب وذويهم واعادة ادماجهم في بلد المنشأ وذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي والسلام المستدام.

واضاف ان الكويت استضافت عدة اجتماعات في مجموعة عمل منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب منذ عام 2017 حيث يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع باهتمام وقلق في ظل تصاعد وتيرة حركة المقاتلين الارهابيين الاجانب.

ولفت المشعان الى “توقيع مذكرة تفاهم بين معهد العدالة وسيادة القانون ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في ديسمبر 2022 في حين عقدت ورشة عمل مشتركة بين المعهد وجهات كويتية حول حماية القطاع غير الربحي من سوء استخدامه لتمويل الارهاب في يناير 2023 في مالطا بما يعكس دور الكويت الشامل في مكافحة الارهاب وسعيها الدائم لتعزيز الشراكات الدولية وصولا لما نأمل به جميعا بالعيش في عالم يخلو من هذه الافة المدمرة”.

وفي ختام كلمته اكد المشعان ان دولة الكويت تدرك تماما خطورة الارهاب وضرورة مكافحته حيث تحتل هذه القضية اعلى سلم اولويات السياسة الخارجية الكويتية.

ويناقش المؤتمر الذي افتتحه الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق اليوم السبل الكفيلة لمحاربة الارهاب ومنع انتشاره ويتضمن عددا من الحلقات النقاشية المتنوعة.