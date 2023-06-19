سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح

السفير الكويتي لدى الرياض يبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع وزير الدولة السعودي

20 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

بحث سفير دولة الكويت لدى الرياض الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الاثنين مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الامير تركي بن محمد بن فهد العلاقات الاخوية والوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الامير تركي للشيخ صباح الناصر بمناسبة تعيينه سفيرا للكويت في المملكة.

ووفقا للبيان اعرب الامير تركي عن تمنياته للشيخ صباح الناصر التوفيق في مهام عمله وطيب الاقامة في المملكة اضافة الى تقديمه التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته قال السفير الشيخ صباح الناصر ان العلاقات الكويتية – السعودية أصيلة ومتجذرة وتاريخية مؤكدا السعي الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.

يذكر انه تم تعيين الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة في السابع من شهر مارس من العام الحالي.

المصدر
كونا
الوسوم
20 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تدعم المؤسسات الإنسانية الكويتية غير الحكومية العاملة في السودان بستة ملايين دولار

20 يونيو، 2023

وزيرة الاشغال: تسريع وتيرة الانجاز في كافة المشاريع التابعة للوزارة خلال المرحلة الحالية

19 يونيو، 2023

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد

19 يونيو، 2023

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره اللبناني للتهنئة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

19 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى