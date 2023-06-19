السفير الكويتي لدى الرياض يبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع وزير الدولة السعودي

السفير الكويتي لدى الرياض يبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع وزير الدولة السعودي

بحث سفير دولة الكويت لدى الرياض الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الاثنين مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الامير تركي بن محمد بن فهد العلاقات الاخوية والوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الامير تركي للشيخ صباح الناصر بمناسبة تعيينه سفيرا للكويت في المملكة.

ووفقا للبيان اعرب الامير تركي عن تمنياته للشيخ صباح الناصر التوفيق في مهام عمله وطيب الاقامة في المملكة اضافة الى تقديمه التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته قال السفير الشيخ صباح الناصر ان العلاقات الكويتية – السعودية أصيلة ومتجذرة وتاريخية مؤكدا السعي الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.

يذكر انه تم تعيين الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة في السابع من شهر مارس من العام الحالي.