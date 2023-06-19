جامعة الكويت: التظلم من نتائج الاختبارات تنظمه لائحة المقررات

أكد الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة المتحدث باسم الجامعة الدكتور فايز الظفيري اليوم الإثنين أن التظلم من نتائج الاختبارات تنظمه لائحة المقررات.

وقال الظفيري في تصريح صحفي ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض الاختبارات التي جرت في كلية الحقوق وما صاحبها من شكاوى إن “التظلم من نتائج الاختبارات تنظمه لائحة المقررات وأخصها المادة 10 من اللائحة الخاصة بكلية الحقوق” مضيفا أن”(الكلية) هي المعنية بالتحقق من مدى صدق الادعاء وتطبيق كافة الإجراءات اللائحية المنظمة في هذا الشأن”.

وحول “ادعاء بعض الطالبات بتعرضهن للإساءة من قبل أحد أساتذة الجامعة” أفاد الظفيري بأنه “لم تصل أي شكاوى في هذا الخصوص وحيثما ترد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” لا سيما أن “(الجامعة) حريصة على تطبيق كافة اللوائح والنظم وسلوك الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة لأطراف الدعوى”.