وزيرة الاشغال: تسريع وتيرة الانجاز في كافة المشاريع التابعة للوزارة خلال المرحلة الحالية

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز اليوم الاثنين حرصها على تسريع وتيرة الانجاز في كافة المشاريع التابعة للوزارة وان ذلك يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وأعربت بوقماز في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن خالص شكرها وتقديرها الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على تجديد الثقة بها وزيرة للأشغال العامة.

وقالت إن “ثقة القيادة السياسية وسام نعتز به ومسؤولية كبيرة في أعناقنا تجعلنا حريصين على بذل كل ما في وسعنا لتنفيذ توجيهات القيادة لخدمة الوطن والمواطنين”.

كما أكدت على العمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية في البلاد.