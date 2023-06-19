العاصمة السعودية الرياض

السعودية: توقيف 141 شخصا في وزارات للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد

19 يونيو، 2023
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أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن توقيف 141 شخصا، بينهم من يعمل في وزارات الداخلية والدفاع، للاشتباه بضلوعهم في رشوة واستغلال مناصبهم والتزوير.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، في بيان لها اليوم، إنها قامت بالتحقيق مع 253 شخصا متهمين في قضايا فساد خلال شهر”.

وأضافت “بلغ عدد الموقوفين 141 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة”.

وأوضحت الهيئة أن “الجهات التي تم التحقيق معها، هي وزارات الداخلية والدفاع والصحة والشؤون البلدية والعدل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت أن جرائم الفساد هي “الرشوة وغسل الأموال والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي”.

المصدر
د ب أ
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19 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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