الجامعة العربية تدين بشدة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين

دانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي “الواسع والمتواصل” على مدينة (جنين) ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم باستخدام الأسلحة والمروحيات العسكرية في قصف المدنيين ما نتج عن ذلك وقوع العديد من الضحايا.

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان إن هذا العدوان يأتي استمرارا وتصعيدا للعدوان الإسرائيلي والحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والإنسانية.

واشار الى “القرار بالغ الخطورة” الذي اتخذته حكومة الاحتلال أمس بشأن تسريع الاستيطان بمنح وزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصلاحيات المطلقة لبناء المستوطنات الاستعمارية.

وذكر الامين العام المساعد بالجامعة ان القرار المذكور يهدف لتسريع خطوات الضم الزاحف للضفة الغربية والتهويد والتطهير العرقي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وذلك يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وتبعات هذا العدوان “الشرس والشامل” على الشعب الفلسطيني والتمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية اليمينية إشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف.

كما اكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مشددا على اهمية التطبيق الفعلي للقرارات الشرعية الدولية عبر تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية والزام سلطات الاحتلال بقرارات مجلس الأمن التي ينبغي انفاذها بشكل عاجل.

وبدأت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم بشن عملية عسكرية على (جنين) أسفرت في آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد خمسة شهداء و91 جريحا بينهم 23 حالاتهم تتراوح بين خطرة وحرجة.