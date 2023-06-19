سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره اللبناني للتهنئة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

19 يونيو، 2023
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تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي أعرب فيه عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الحكومة اللبنانية على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا للجمهورية اللبنانية الشقيقة دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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