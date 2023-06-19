سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف يترأس الجلسة

مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب

19 يونيو، 2023
0 33 أقل من دقيقة

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم انطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لانجاز المشاريع التي ينتظرها الوطن والمواطن.

وذكر المجلس في بيان انه يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفظ ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.

المصدر
كونا
الوسوم
19 يونيو، 2023
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفارة الكويت في القاهرة تدعو المواطنين القادمين إلى مصر للافصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار

19 يونيو، 2023

دولة الكويت تعرب عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

19 يونيو، 2023

الكويت تتسلم رئاسة الدورة الـ15 للجنة الموارد المائية التابعة لـ”اسكوا”

19 يونيو، 2023

البلدية: تحرير 10 مخالفات لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الاماكن المخصصة لها

19 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى