مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم انطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لانجاز المشاريع التي ينتظرها الوطن والمواطن.

وذكر المجلس في بيان انه يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفظ ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.