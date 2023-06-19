الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان

“نفط الكويت”: قبول جميع المتقدمين من حملة الدبلوم المجتازين للاختبارات

19 يونيو، 2023
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان اليوم الاثنين قبول جميع المتقدمين الكويتيين حديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوم الفني الذين اجتازوا الاختبارات المقررة لهم وعددهم 223.

وقال العيدان في تصريح صحفي إن قبول جميع المتقدمين المجتازين للاختبارات تم بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح.

وأضاف أن المقبولين من حملة شهادة الدبلوم الفني في تخصصات دبلوم الميكانيكا (قوى محركة) وميكانيكا انتاج (هندسة التصنيع) بالإضافة إلى تخصصي دبلوم مختبرات كيمياء تطبيقية ودبلوم صناعات كيميائية.

وأكد ان الشركة سعت جاهدة لزيادة عدد الشواغر المقررة لهذا الاعلان التي كانت أقل من عدد المجتازين أعلاه إلا أن هذه الجهود اثمرت عن امكانية استيعابهم جميعا نظرا لوجود احتياج فعلي لهذه العمالة الفنية في الوقت الحالي.

وأعرب عن سعادته بانضمام المقبولين إلى زملائهم بالقطاع النفطي مؤكدا حرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على استيعاب الكفاءات الكويتية الشابة في شركات القطاع النفطي للنهوض به من خلال توفيرالفرص الوظيفية لهم للمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2023
0 25 دقيقة واحدة

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