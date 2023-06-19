سفارة الكويت في القاهرة تدعو المواطنين القادمين إلى مصر للافصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار

دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى ضرورة الإفصاح في الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية عند الوصول والمغادرة عن أي مبالغ نقدية تتجاوز ال10000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى أما بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ وقدره 5000 جنيه مصري (خمسة آلاف جنيه مصري) وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومصادرة تلك الأموال.

المصدر وزارة الخارجية