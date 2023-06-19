سفارة دولة الكويت

سفارة الكويت في القاهرة تدعو المواطنين القادمين إلى مصر للافصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار

19 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى ضرورة الإفصاح في الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية عند الوصول والمغادرة عن أي مبالغ نقدية تتجاوز ال10000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى أما بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ وقدره 5000 جنيه مصري (خمسة آلاف جنيه مصري) وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومصادرة تلك الأموال.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
19 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تعرب عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

19 يونيو، 2023

الكويت تتسلم رئاسة الدورة الـ15 للجنة الموارد المائية التابعة لـ”اسكوا”

19 يونيو، 2023

البلدية: تحرير 10 مخالفات لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الاماكن المخصصة لها

19 يونيو، 2023

جهاز تكنولوجيا المعلومات: الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الحكومي

19 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى