دولة الكويت تعرب عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

دولة الكويت تعرب عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ومباركة دولة الكويت باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين والذي يأتي تطبيقا لاتفاق العلا الذي تم في المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر يناير 2021.

وأكدت الوزارة على أن هذه الخطوة تجسد روح العلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون وتعكس مدى حرص قادته على تعزيز أواصر التآخي وتوحيد الصف في البيت الخليجي الواحد وتعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.