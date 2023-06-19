وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

وزير الصحة: ثقة القيادة السياسية دافع لاستكمال مسيرة الارتقاء بالمنظومة الصحية

19 يونيو، 2023
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أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان ثقة القيادة السياسية دافع لاستكمال مسيرة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يلبي تطلعات المواطنين ومواصلة الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في الوزارة.

وتقدم الوزير العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بخالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه والله ورعاه ولسمو نائب الأمير وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح حفظه الله على نيل وتجديد ثقتهم به.

وقال ان ثقة القيادة السياسية تزيده إصرارا على استكمال ما بدأه من جهود للارتقاء بجودة الرعاية والخدمة الصحية في البلاد.

وثمن الوزير دور كافة الكوادر الصحية والإدارية وجميع العاملين في الوزارة معربا عن كامل ثقته بهم لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بجودة الرعاية والخدمة الصحية.

ولفت الى ان تطور الخدمات الصحية قائم على تطوير الأداء المهني وتوفير بيئة عمل مناسبة وهي من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية.

وجدد وزير الصحة حرصه على تسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالمنظومة الصحية عبر رؤية شاملة للتعامل مع التحديات والأولويات قصيرة وطويلة المدى وبما يتناسب مع رؤية كويت جديدة لعام 2035 .

المصدر
;,kh
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19 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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