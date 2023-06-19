الكويت تتسلم رئاسة الدورة الـ15 للجنة الموارد المائية التابعة لـ”اسكوا”

تسلمت دولة الكويت اليوم الاثنين رئاسة لجنة الموارد المائية التابعة للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).

وتولت وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية بالانابة المهندسة مها العسعوسي رئاسة لجنة الموارد المائية في دورتها ال15 خلفا لدولة فلسطين رئيسة الدورة ال14.

واكدت العسعوسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش انعقاد المؤتمر حرص دولة الكويت الكبير على عقد الاجتماعات والحضور الفاعل وتنشيط عمل اللجان بما يخدم اهداف التنمية المستدامة وإحراز أهداف متقدمة في قضايا المياه في المنطقة العربية.

وأشارت الى أهمية الوصول باجتماعات الاسكوا الى التوصيات التي تعكس الجانب الايجابي لحل أي مشكلة قد تواجه دولنا في مواضيع المياه ونقل الخبرات والدعم الفني خلال الاجتماعات والنقاشات.

وقالت العسعوسي ان (اسكوا) ناقشت مواضيع الامن المائي في المنطقة العربية وتحسين إدارة المياه الجوفية وتمويل قطاع المياه والتقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه في الدول العربية.

وأضافت انها ناقشت كذلك الانشطة المتعلقة بالموارد المائية التي اضطلعت بها الاسكوا في إطار برنامج عملها والنهوض بقضايا تغير المناخ في قطاعي المياه والطاقة.

من جهته اعتبر أمين سر منظمة (اسكوا) كريم خليل في تصريح ل(كونا) ان ترؤس دولة الكويت للجنة الموارد المائية يعطيها دورا اكبر في دعم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة مبينا ان قضية المياه تعد محورية لدولة الكويت وهي تهديد يواجه كل دول المنطقة العربية.

وأكد خليل ان لجنة الموارد المائية في الاسكوا تمثل المحور الاقليمي لصناع القرار وتبحث التحديات المائية التي تواجه الدول العربية وكيفية بلورة الاليات للتعامل مع هذه التحديات.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قضايا المياه لان التحديات المائية لها بعد اقليمي وعابرة للحدود حيث إن 65 في المئة من الموارد المائية في المنطقة العربية تأتي من خارج الحدود العربية.

وشاركت في تمثيل الكويت مدير إدارة الاعمال الكيماوية ومدير ادارة المنشآت المائية بالتكليف المهندسة سارة المطيري اضافة الى ممثلي الدول الاعضاء في الاسكوا وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وكانت دولة الكويت قد تسلمت رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة ل(إسكوا) في الثامن من الشهر الحالي حيث تولى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية حمد الخالدي رئاسة اللجنة في دورتها ال14 لمدة سنتين.