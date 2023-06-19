وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة

19 يونيو، 2023
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن “الكيان الصهيوني العنصري هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الجمهورية الاسلامية الايرانية” (إرنا).

وطالب عبد اللهيان بـ “ضرورة التحرك المتماسك والفعال من قبل الدول والحكومات الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المقدسات الاسلامية في القدس الشريف”.

والتقى وزير الخارجية الايراني بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، والوفد المرافق له، في مبنى وزارة الخارجية، وتباحثا بشأن آخر المستجدات في المنطقة.  

المصدر
د ب أ
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19 يونيو، 2023
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