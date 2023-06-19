البلدية: تحرير 10 مخالفات لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الاماكن المخصصة لها

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار للارتقاء بمستوى النظافة خلال الحملة التي اطلقتها ديرتنا تستاهل.

وفي هذا السياق اكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة العاصمة سعد الخرينج بأن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بمنطقتي جابر الاحمد والشويخ السكنية قد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الاماكن المخصصة لها وتم التنبيه على المحال التجارية المجاورة بوضع المخلفات داخل الحاوية تفاديا للمخالفات المترتبة على ذلك بالإضافة الى وضع 6 ملصقات تنبيه بإزالة السيارات تحت مظلات المدرسة خلال شكوى من المدرسة وتم ازالة السيارات من اصحابها قبل انتهاء المدة المحددة.