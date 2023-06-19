البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الاخير على جنين

19 يونيو، 2023
0 9 دقيقة واحدة

دان البرلمان العربي اليوم الاثنين عدوان الاحتلال الإسرائيلي “الدموي” على مدينة (جنين) ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة وأدى إلى استشهاد ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

واعتبر البرلمان في بيان ان ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار والغاز السام تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف.

وحمل البرلمان العربي حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

وندد البرلمان بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة منذ تولي “حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين” المحرضة على العنف والقتل.

وشدد على ان عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

واكد ان اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية إلى الخروج عن صمتها والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في بيان عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين احدهم طفل واصابة 31 آخرين حتى الآن في عملية عسكرية واسعة بدأها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (جنين) ومخيمها صباح اليوم.

المصدر
وكالات
الوسوم
19 يونيو، 2023
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة

19 يونيو، 2023

الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي واستئناف عمل سفارتيهما

19 يونيو، 2023

استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة 28 آخرين في عملية عسكرية للاحتلال في جنين

19 يونيو، 2023

سفارة سلطنة عمان لدى الكويت تستضيف الاجتماع التنسيقي الثاني لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي

18 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى