البرلمان العربي يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الاخير على جنين

دان البرلمان العربي اليوم الاثنين عدوان الاحتلال الإسرائيلي “الدموي” على مدينة (جنين) ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة وأدى إلى استشهاد ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

واعتبر البرلمان في بيان ان ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار والغاز السام تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف.

وحمل البرلمان العربي حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

وندد البرلمان بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة منذ تولي “حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين” المحرضة على العنف والقتل.

وشدد على ان عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

واكد ان اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية إلى الخروج عن صمتها والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في بيان عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين احدهم طفل واصابة 31 آخرين حتى الآن في عملية عسكرية واسعة بدأها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (جنين) ومخيمها صباح اليوم.