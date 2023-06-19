شي يؤكّد إثر لقائه بلينكن “إحراز تقدّم” والتوصّل إلى “أرضيّات تفاهم”

شي يؤكّد إثر لقائه بلينكن “إحراز تقدّم” والتوصّل إلى “أرضيّات تفاهم”

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه في بكين الإثنين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه تمّ خلال الاجتماع “إحراز تقدّم” والتوصّل إلى “أرضيّات تفاهم” بين البلدين.

وقال شي لبلينكن بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ “الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة”، معتبراً هذا الأمر “جيّداً”.

وعبّر شي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن تساهم زيارته “إيجابيًا” في تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت القناة عن شي قوله لبلينكن “يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق.

آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة”.