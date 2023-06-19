الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي واستئناف عمل سفارتيهما

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي مع قطر عبر إستئناف عمل السفارة الاماراتية في الدوحة وسفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) ان “وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زيد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تبادلا عبر اتصال هاتفي التهنئة بهذه المناسبة مرحبين بتلك الخطوة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة والعلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

واضافت ان “هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

من جانبها اعلنت وزارة الخارجية القطرية اعادة التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وابو ظبي اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان ان قطر والامارات قررا اعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما انطلاقا من اتفاق العلا حرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية وتجسيدا لارادة قيادة البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.