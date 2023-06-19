بكين تدعو واشنطن إلى الاختيار بين “التعاون والخلاف”

أكّد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين “التعاون والخلاف”، في اليوم الأخير من زيارة نادرًا ما تحصل وتهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين.

اجتمع بلينكن ووانغ يي مدة ثلاث ساعات الاثنين في دار ضيافة في حدائق دياويوتاي القديمة، بحسب مسؤول في الخارجية الأميركية.

ولم يؤكد أي من الطرفين احتمال حصول لقاء بين بلينكن وشي جيبينغ الذي أثار لقاؤه بالرئيس الأميركي جو بايدن في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر بعض الأمل بحصول انفراج في العلاقات بين البلدين.

لكن من المرجح أن يلتقي الرجلان.

وقال وانغ لبلينكن، بحسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي، إن زيارته “لبكين هذه المرة تأتي في منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأميركية”.

وأضاف “من الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف”.

وتابع “علينا عكس مسار دوامة التدهور في العلاقات الصينية الأميركية والضغط من أجل العودة إلى مسار سليم ومستقر والعمل معًا لإيجاد طريقة صحيحة لتنسجم الصين والولايات المتحدة”.

وأكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية أن بلاده لن تقدم “أي تنازلات” بشأن تايوان، قائلًا “على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل”.

وأضاف “يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها”.

قبل اجتماعهما، ابتسم الرجلان أمام الكاميرا وتبادلا النكات، ثم بدأ الاجتماع بحضور مساعديهما الذين وضعوا كمامة، على عكس بلينكن ووانغ، التزامًا ببروتوكولات الحماية من كوفيد-19.

وأفاد مسؤولون أميركيون أنهم لا يتوقعون حصول تقدم كبير خلال زيارة بلينكن باستثناء الابقاء على قنوات التواصل لتجنب أي نزاع كبير.

وأعلن البلدان الأحد أن وزير الخارجية تشين غانغ وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.

“محادثة فعلية”

والأحد التقى بلينكن، وهو أعلى مسؤول أميركي يزور بكين منذ حوالى خمس سنوات، نظيره الصيني تشين غانغ مدة سبع ساعات ونصف ساعة. واتفق الطرفان على الابقاء على التواصل لتجنب أي خلاف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن شدّد على “أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن كل القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير”، واصفا المحادثات بأنها كانت “صريحة وجوهرية وبنّاءة”.

وأسف وزير الخارجية الصيني من جهته أمام نظيره الأميركي لكون العلاقات بين بكين وواشنطن “في أدنى مستوى” لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1979، على ما جاء في محضر الاجتماع الذي نشرته الدبلوماسية الصينية.

وأضاف “إن ذلك لا يتماشى مع المصالح الأساسية للشعبين، ولا يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي”.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن اسمه إن اللقاء تجاوز المحادثات الاعتيادية حتى في ما يتعلق بتايوان.

وأضاف “كانت محادثة فعلية”.