استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة 28 آخرين في عملية عسكرية للاحتلال في جنين

استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة 28 آخرين في عملية عسكرية للاحتلال في جنين

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين احدهم طفل واصابة 28 آخرين في عملية عسكرية اسرائيلية واسعة بدأها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (جنين) ومخيمها صباح اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الثلاثة شهداء هم الطفل احمد صقر البالغ من العمر 15 عاما والشابين خالد عصاعصة البالغ من العمر 21 عاما وقسام أبو سرية البالغ من العمر 29 عاما”.

واضافت ان “ستة من ال28 مصابا في حالة خطرة من بينهم فتاة اصيبت برصاصة في الرأس”.

واكدت مصادر محلية ان قوة عسكرية اقتحمت مخيم مدينة (جنين) صباح اليوم ودارت مواجهات واشتباك مسلح مع المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال التي بدورها اطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المنازل.

واوضحت ان “طائرة (أباتشي) تابعة لجيش الاحتلال اطلقت صاروخا باتجاه احد المنازل في المخيم وهي المرة الاولى التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الطائرات لقصف المنازل منذ الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000”.

وفي سياق متصل ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص سيارات الاسعاف واعاقت وصول الطواقم الى الجرحى.