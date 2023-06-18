صورة أرشيفية

مقتل سبع فتيات في غرق قارب بنهر في ساحل العاج

18 يونيو، 2023
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قضت سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما الخميس في غرق زورق كان يقلهن إلى المدرسة في جنوب شرق ساحل العاج، حسب ما أفادت الأحد الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأوردت الشرطة على موقعها الإلكتروني أنه بعد ظهر الخميس استقلت “عشر طالبات من مدرسة قرآنية زورقًا … لعبور نهر بيا والذهاب إلى المدرسة الواقعة على الضفة الأخرى. لسوء الحظ، أثناء العبور، اصطدم الزورق بجذع شجرة، ما أدى إلى انقلابه”.

وأضافت الشرطة “في هذا الوضع الرهيب، أنقذ الربان ثلاث فتيات بأعجوبة، لكن سبعا منهن فقدن حياتهن بشكل مأساوي في مياه النهر المضطربة”، مشيرة إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما.

وقعت المأساة قرب أبواسو، على بعد حوالى مئة كيلومتر شرق أبيدجان.

وبحسب صحيفة “فراتيرنيتي ماتان” اليومية العامة، تم انتشال جثث الضحايا وفتحت الشرطة تحقيقا.

المصدر
أ ف ب
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18 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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