صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا

صدر اليوم المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة.. جاء فيه:

“بعد الاطلاع على الدستور،،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 13 يونيو 2023 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،،،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،،،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعين كل من:

1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

2 – أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

3 – عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

4 – د. سعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

5 – فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات

6 – عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية

7 – د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة

8 – د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة

9 – د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتعليم

10 – سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية

11 – محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

12 – مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية

13 – د.جاسم محمد عبدالله الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

14 – فالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان

15 – فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 29 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 18 يونيو 2023″.