الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن أجرى مباحثات صريحة وموضوعية وبناءة مع نظيره الصيني في بكين

الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن أجرى مباحثات صريحة وموضوعية وبناءة مع نظيره الصيني في بكين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى “محادثات صريحة وموضوعية وبناءة” مع نظيره الصيني تشين غانغ اليوم الأحد في العاصمة بكين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان له أن بلينكين شدد على “أهمية الدبلوماسية والإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشأن مجموعة كاملة من القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير”.

وأضاف أن بلينكن أثار خلال المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى فرص استكشاف التعاون بشأن القضايا المشتركة مع الصين “حيث تتماشى مصالحنا”.

وقال إن “الولايات المتحدة ستدافع دوما عن مصالح الشعب الأمريكي وقيمه وستعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز رؤيتنا لعالم حر ومنفتح ويدعم النظام الدولي القائم على القواعد”.

وأضاف البيان أن بلينكن وغانغ أكدا “أهمية تسهيل التبادلات بين الشعبين الأمريكي والصيني.

وأشار البيان إلى أن بلينكن وغانغ سيواصلان المباحثات في واشنطن واتفقا على تحديدها في الوقت المناسب للطرفين مضيفا أن بلينكن سيواصل اجتماعاته مع المسؤولين الصينيين في بكين غدا الإثنين.