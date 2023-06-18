الداخلية: ضبط 11 متهماً بحوالي 2250 حبة من المؤثرات العقلية و663 زجاجة خمر و نصف كيلو من المواد المخدرة

الداخلية: ضبط 11 متهماً بحوالي 2250 حبة من المؤثرات العقلية و663 زجاجة خمر و نصف كيلو من المواد المخدرة

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من اخطارها المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (11) متهماً وبحوزتهم (2250) حبة من المؤثرات العقلية و(663) زجاجة خمر مستوردة ونصف كيلو من المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن يواصلون الليل بالنهار لحماية المجتمع من آفة المخدرات والتصدي بكل حزم لتجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مشددةً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.

وأهابت الإدارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).