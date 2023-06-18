الأردن يدين قرار الاحتلال الاسرائيلي بتسريع إجراءات بناء المستوطنات في الضفة الغربية

دانت الحكومة الأردنية اليوم الأحد قرار الاحتلال الاسرائيلي بتسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية سنان المجالي في بيان أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية داعيا المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

ووصف الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين بأنها” ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين”.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت اليوم على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية من خلال منح وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للاجراءات المعمول بها.