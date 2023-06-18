قوات الحرس الثوري الإيراني

إيران: تفكيك خلية إرهابية مسلحة جنوب شرق البلاد ومقتل أحد عناصرها وإصابة عدد آخر

18 يونيو، 2023
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أعلن قائد قوات حرس الحدود الايرانية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، رضا شجاعي، عن تفكيك خلية إرهابية مسلحة، ومقتل أحد عناصرها وإصابة عدد آخر منها خلال اشتباكات مسلحة جرت بين الجانبين على حدود المحافظة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد، عن العميد شجاعي قوله “إنه في ضوء الاجراءات الاستخبارية التي جرت في حدود محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد فقد تم رصد خلية ارهابية مسلحة وتم تفكيكها فور تسللها إلى البلاد حيث تم خلال الاشتباكات المسلحة مع الخلية مصرع شخص وإصابة عدد آخر من عناصرها”.

وشدد على أن “قوى حرس الحدود تتعامل بحزم وذکاء مع جميع التحركات المخلة بالأمن والعناصر الشريرة” مؤکدا أنه لن يسمح بالمخلين بالأمن بزعزعة استقرار الحدود.

المصدر
د ب أ
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18 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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