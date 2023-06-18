بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 43.78 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 43.78 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 78ر43 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7047 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر301 مليون سهم عبر 12160 صفقة نقدية بقيمة 5ر52 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر50 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5498 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 92ر0 في المئة من خلال تداول 18ر146 مليون سهم عبر 5715 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 14ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 88ر42 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7821 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 3ر155 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 9ر40 مليون دينار (نحو 9ر123 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 22ر39 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5379 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة من خلال تداول 5ر128 مليون سهم عبر 4620 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 11ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (اكتتاب) و(التعمير) و(وثاق) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مواشي) و(الخليجي) و(وربة ت أ) و(السور) الأكثر انخفاضا.