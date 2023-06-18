إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يأتيان تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين والحرص على الإسهام في تخفيف معاناتهم.

وأضاف الزيد أنه منذ بداية الجسر الجوي حتى الأن تم إرسال 150 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في السودان مؤكدا أن الجمعية تعمل كل ما بوسعها لتجاوز الأزمة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية هناك وتوفير الرعاية الأكبر للمنكوبين.

وأوضح أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع لتسخير الطائرات ووزارات الخارجية والمالية والصحة على المساهمة في إنجاح المهمة الإنسانية.

في سياق مواز دعا الزيد أهل الخير إلى المبادرة بالتبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ضمن حملتها (أغيثوا السودان) لمساعدة أهلنا هناك مشيرا إلى أن الآلاف بحاجة ماسة للدعم والإغاثة العاجلة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.