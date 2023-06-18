سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر

انطلاق أعمال المنتدى الخليجي الألماني في برلين غدا لبحث الحوار الاستراتيجي وقضايا الأمن الاقليمي

18 يونيو، 2023
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تنطلق في العاصمة الالمانية برلين غدا الاثنين أعمال الدورة الخامسة من المنتدى الخليجي – الألماني لبحث الحوار الاستراتيجي وقضايا الأمن الإقليمي والدولي اضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال سفير دولة الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر في بيان خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان دولة الكويت ستشارك في أعمال المنتدى والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري بعدد من المتخصصين في مجال السياسات الأمنية والدفاعية وفي مقدمتهم وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح.

وأوضح أن مشاركة الكويت في المنتدى تأتي تلبية لدعوة من (الأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية) و(جمعية الصداقة العربية الألمانية) و(مؤسسة كونراد أديناور) وبمشاركة وزارة الخارجية الألمانية.

وأضاف انه سيشارك في المنتدى كل من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السعودي الأمير تركي الفيصل الى جانب نخبة من المتخصصين والبرلمانيين والباحثين ومراكز الفكر وصناع السياسات.

وذكر السفير البدر أن مثل هذه الحوارات تسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعميق جسور التعاون بين الجانبين الخليجي والألماني داعيا في الوقت ذاته الى أهمية تنمية التعاون بين دول الخليج وألمانيا في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

ويناقش المنتدى عددا من المسائل المتعلقة بقضايا الأمن الإقليمي والدولي اذ سيتبادل المشاركون فيه وجهات النظر حول عدد من القضايا خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
كونا
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18 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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