البلدية: رفع 10 سيارات مهملة و55 درب من الانقاض

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن المرحلة الثانية من حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد القريفه على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 10 سيارات وقوارب ودراجات نارية مهمله وسكراب بالإضافة الى رفع 55 درب من المخلفات وارسالها إلى مردم البلدية وتبديل 48 حاوية بمختلف الاحجام .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.