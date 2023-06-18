مستشفى جابر الأحمد: استخدام الشبكة الذكية للمرة الأولى في الكويت لإصلاح الفتق الجراحي

أعلن مستشفى جابر الأحمد نجاح قسم الجراحة في استخدام أحدث الشبكات الجراحية لأول مرة في الكويت تسمى “الشبكة الذكية” المصممة لإصلاح الفتق الجراحي وإعادة بناء جدار البطن للمرضى الذين يعانون جراء درجات متقدمة من الفتاق.

وقال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الدكتور سليمان المزيدي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذه الشبكات تتميز بتركيبتها الفريدة والمميزة التي تتكون من طبقتين داخلية وخارجية تتوسطهما مادة (PTFE) التي بدورها تجعل الشبكة هي الأقوى وتقلل حدوث الالتصاقات.

وأضاف المزيدي أن إجراء الجراحة يعتبر إنجازا كبيرا للمستشفى ويمثل بداية لإجراء جراحات أخرى أكثر تعقيدا موضحا أن الجراحة تمت خلال ورشة عمل جراحية لإصلاح فتق جدار البطن المعقدة عن طريق المنظار الجراحي.

وذكر أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسبة السمنة والمرتبة الثالثة في انتشار مرض السكري مما يزيد احتمالات حدوث فتاق في جدار البطن بنسبة عالية ويؤثر سلبا على سرعة التئام الجرح بعد إجراء عملية إصلاح الفتق بالشبكات الجراحية التقليدية.

وأشار المزيدي إلى سعي مستشفى جابر الأحمد جاهدا للاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة لإجراء العمليات للمرضى بمساعدة الخبرات العالمية خصوصا الحالات المتقدمة.

من جانبه أكد اختصاصي أول جراحة عامة ومناظير الدكتور عمر الشريف في تصريح مماثل أن التقنية الحديثة لها فوائد عديدة وكثيرة أهمها الابتعاد عن المشرط الجراحي التقليدي.

وبين الشريف أن ذلك من شأنه تقصير فترة المكوث في المستشفى وتقليل الاعتماد على المسكنات الطبية إضافة الى أن استخدام هذه التقنية الحديثة لا يحتاج إلى وضع أنابيب تصريف بعد إجراء العملية.