الذهب يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1958 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند مستوى 1958 دولارا للأونصة الواحد مسجلة أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن وقف سياسة رفع أسعار الفائدة لم ينعكس إيجابا على الذهب إنما ساهم فقط في تماسك الأسعار من الهبوط دون مستوى 1950 دولارا للأونصة.

وأضاف التقرير أن البنوك المركزية الرئيسية حول العالم باستثناء الفيدرالي الأمريكي لا تزال ترفع أسعار الفائدة موضحا أنه على الرغم من قرار (المركزي الأمريكي) الأخير فإن هناك توقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الدولار حتى نهاية العام “ولعل هذه التوقعات هي التي السبب في عدم ارتفاع المعدن الأصفر الأسبوع الماضي”.

وأوضح أن هناك توقعات أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني في اجتماع له بنهاية هذا الشهر في حين خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ 10 أشهر فيما حافظ بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة على الين الياباني دون أي تغيير “وهذه المؤشرات كانت سببا مؤثرا في تذبذب سعر الذهب الأسبوع الماضي”.

وذكر أن سعر الذهب في الأسواق العالمية تراوح ما بين 1940 دولارا للأونصة إلى أقل من 1980 دولارا خلال الشهر الجاري مع وجود عمليات جني أرباح لم يستطع الذهب خلالها البناء لقمة جديدة فوق 2000 دولار للأونصة.

وبين أن هناك توقعات متوسطة الأجل تفيد بأن الذهب سوف يرتد لمستوى 2000 دولار للأونصة بعد أن تتوقف البنوك المركزية الرئيسية عن رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع صدور تقرير مجلس الذهب العالمي الذي أشار إلى أن واحدا من بين كل أربعة بنوك مركزية يخطط لمواصلة شراء الذهب بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة “وهي مؤشرات إيجابية للذهب على المدى المتوسط”.

ولفت إلى أن العقود الأجلة للذهب (تسليم شهر أغسطس المقبل) ارتفعت بشكل طفيف يعادل 50 سنتا للأونصة الواحدة لتقلص خسائرها الأسبوعية بنسبة 0.3 بالمئة في حين صعد المؤشر الذي يقيس الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية الأخرى بنسبة 0.15 بالمئة عند 102.2 نقطة.

وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.5 دينار أما عيار 21 فبلغ 17 دينارا فيما بلغ سعر الفضة 285 دينارا للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.