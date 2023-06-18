خفر السواحل في الفلبين ينقذ 120 من عبارة شب فيها حريق

خفر السواحل في الفلبين ينقذ 120 من عبارة شب فيها حريق

قال خفر السواحل في الفلبين إنه تمكن من إنقاذ كل من كانوا على متن عبارة اشتعلت فيها النيران في البحر وسط البلاد اليوم الأحد وعددهم 120.

وأضاف أن العبارة (إم/في إسبرانزا ستار) كانت تقل 65 راكبا و55 من الموظفين وأفراد الطاقم واشتعلت فيها النيران وهي في طريقها من جزيرة سيكيجور في الجنوب إلى جزيرة بوهول القريبة.

وقال متحدث إن فرق الإطفاء التابعة لخفر السواحل على متن سفينة أخرى استخدمت مدفعا للمياه وأعلنت إخماد الحريق حوالي الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش. ولم يعرف سبب الحريق بعد.

ولا تزال سفينتان تابعتان لخفر السواحل شاركتا في مكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ في المياه في محيط الواقعة. ولم يتم بعد الكشف عن مكان وحالة الركاب وأفراد الطاقم.

وتتألف الفلبين من أرخبيل من أكثر من 7600 جزيرة ولها سجل سيء في السلامة البحرية إذ عادة ما تكون العبارات مكتظة بما يفوق حمولتها وهناك سفن متهالكة لا تزال في الخدمة.

وفي مارس آذار، اندلعت النيران في عبارة تقل 250 شخصا في جنوب الفلبين مما أدى لمقتل أكثر من 20 شخصا من بينهم رضيع كان عمره ستة أشهر.