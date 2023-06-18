من الحريق

خفر السواحل في الفلبين ينقذ 120 من عبارة شب فيها حريق

18 يونيو، 2023
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قال خفر السواحل في الفلبين إنه تمكن من إنقاذ كل من كانوا على متن عبارة اشتعلت فيها النيران في البحر وسط البلاد اليوم الأحد وعددهم 120.

وأضاف أن العبارة (إم/في إسبرانزا ستار) كانت تقل 65 راكبا و55 من الموظفين وأفراد الطاقم واشتعلت فيها النيران وهي في طريقها من جزيرة سيكيجور في الجنوب إلى جزيرة بوهول القريبة.

وقال متحدث إن فرق الإطفاء التابعة لخفر السواحل على متن سفينة أخرى استخدمت مدفعا للمياه وأعلنت إخماد الحريق حوالي الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش. ولم يعرف سبب الحريق بعد.

ولا تزال سفينتان تابعتان لخفر السواحل شاركتا في مكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ في المياه في محيط الواقعة. ولم يتم بعد الكشف عن مكان وحالة الركاب وأفراد الطاقم.

وتتألف الفلبين من أرخبيل من أكثر من 7600 جزيرة ولها سجل سيء في السلامة البحرية إذ عادة ما تكون العبارات مكتظة بما يفوق حمولتها وهناك سفن متهالكة لا تزال في الخدمة.

وفي مارس آذار، اندلعت النيران في عبارة تقل 250 شخصا في جنوب الفلبين مما أدى لمقتل أكثر من 20 شخصا من بينهم رضيع كان عمره ستة أشهر.

المصدر
رويترز
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18 يونيو، 2023
0 18 دقيقة واحدة

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