وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا

17 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة (مبوندوي) غربي جمهورية أوغندا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مؤكدة وقوف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية أوغندا في هذا المصاب الأليم.

وتقدمت (الخارجية) بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة أوغندا الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
17 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الاعلام”: مطبعة الحكومة حققت إيرادات “غير مسبوقة” بالربع الأول من السنة المالية الحالية

17 يونيو، 2023

“الأوقاف”: وصول غالبية أعضاء بعثة الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة لخدمة الحجاج

17 يونيو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس ايسلندا بالعيد الوطني لبلاده

17 يونيو، 2023

دولة الكويت تعرب عن دعمها لبعثة الامم المتحدة في ليبيا

17 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى