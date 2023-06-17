دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة (مبوندوي) غربي جمهورية أوغندا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مؤكدة وقوف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية أوغندا في هذا المصاب الأليم.

وتقدمت (الخارجية) بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة أوغندا الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.