دخان يتصاعد في العاصمة السودانية بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

بيان سعودي أمريكي: طرفا الصراع بالسودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة

17 يونيو، 2023
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الت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الأحد.

وجاء في البيان “اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، والامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان”.

المصدر
وكالات
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17 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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