امبراطور اليابان يصل الى جاكرتا في أول زيارة دولة منذ تنصيبه

امبراطور اليابان يصل الى جاكرتا في أول زيارة دولة منذ تنصيبه

وصل امبراطور اليابان ناروهيتو والامبراطورة ماساكو إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا السبت في أول زيارة رسمية لهما منذ اعتلائهما “عرش الأقحوان” عام 2019.

وتشمل الزيارة التي تستمر اسبوعا لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عقد لقاء مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزيارة مقبرة عسكرية تضم رفات جنود إندونيسيين ويابانيين.

وحكمت اليابان إندونيسيا لأكثر من ثلاث سنوات أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، حيث استولت عليها من هولندا بدون قتال وكسرت صورة التفوق الهولندي.

ومهد الاستسلام الياباني في نهاية الحرب الطريق لاستقلال إندونيسيا عام 1945 على الرغم من محاولات هولندا استعادة مستعمرتها السابقة.

وقال الامبراطور ناروهيتو للصحافيين الخميس قبل بدء زيارته “منذ الحرب، عملت اليابان جاهدة للمساهمة في السلام والازدهار الدوليين مع الدول الآسيوية بما في ذلك إندونيسيا”.

أضاف “استنادا إلى التاريخ الدبلوماسي للدولتين، آمل أن تساعد هذه الزيارة في تعميق العلاقات الودية بين بلدينا”.

ويتضمن برنامج الامبراطور وزوجته زيارة مقبرة عسكرية في جنوب جاكرتا دفن فيها 28 جنديا يابانيا قاتلوا من أجل جاكرتا في حرب الاستقلال الإندونيسية بين عامي 1945 و1949.

كما سيزوران محطة قطار جديدة للنقل الجماعي السريع تم بناؤها في العاصمة بمساعدة من اليابان إضافة إلى محطة ضخ لمنع الفيضانات مولتها طوكيو.

وإلى جانب المرور بمدينة يوغياكارتا في مقاطعة جاوا الوسطى ولقاء ملك المقاطعة، من المقرر أن يزور الإمبراطور معبد بوروبودور البوذي الأكبر في العالم.

واستأنف امبراطور اليابان أنشطته العامة بشكل تدريجي بعد الحد منها خلال وباء كوفيد، وقام العام الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ التنصيب لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.