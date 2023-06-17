الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيس الإيراني يبحث مع وزير خارجية السعودية العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية

17 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

بحث الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الإيراني للأمير فيصل بن فرحان الذي يزور طهران حاليا.

وأضافت أن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس الإيراني تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

كما حمل رئيسي الأمير فيصل بن فرحان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده مع تمنياته لحكومة المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما التقى وزير الخارجية السعودي اليوم نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحث معه سبل التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
الوسوم
17 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة السوداني: أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ تفجر الصراع

17 يونيو، 2023

إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

17 يونيو، 2023

العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 مسلم من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج

17 يونيو، 2023

وزير الخارجية السعودي يصل لطهران في إطار عملية التقارب

17 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى