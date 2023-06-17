الرئيس الإيراني يبحث مع وزير خارجية السعودية العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية

الرئيس الإيراني يبحث مع وزير خارجية السعودية العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية

بحث الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الإيراني للأمير فيصل بن فرحان الذي يزور طهران حاليا.

وأضافت أن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس الإيراني تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

كما حمل رئيسي الأمير فيصل بن فرحان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده مع تمنياته لحكومة المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما التقى وزير الخارجية السعودي اليوم نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحث معه سبل التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.