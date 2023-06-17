هواوي ترفض اعتبارها “موردًا عالي المخاطر” من قبل الاتحاد الاوروبي

هواوي ترفض اعتبارها “موردًا عالي المخاطر” من قبل الاتحاد الاوروبي

رفضت شركة هواوي الصينية بشدة وصف بروكسل لعملاق الاتصالات الصيني بأنه يشكل خطرًا على التكتل ودعوتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد معدات الشركة من شبكاتها للهواتف النقالة.

وقالت هواوي في بيان إنها “ترفض بشدة وتعارض” التعليقات التي أدلى بها ممثلو المفوضية، منتقدة تحرك المفوضية لتقييد الشركات الصينية.

وأضافت “من الواضح أن هذا لا يستند إلى تقييم متحقق منه وشفاف وموضوعي وتقني لشبكات الجيل الخامس”.

وتابعت أن “القيود أو الاستثناءات التي تستند إلى أحكام تمييزية ستشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة”.

وأكثر ما أثار غضب الشركة الصينية بشكل خاص وصف المفوضية لها بأنها “مورد عالي المخاطر”.

وقالت هواوي “إن تصنيف كيان فردي علنًا على أنه عالي المخاطر بدون أساس قانوني يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة”.